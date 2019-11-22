استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالقاهرة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره سفير المغرب بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، سلم ناصر بوريطة للرئيس المصري، رسالة خطية من الملك محمد السادس، تتعلق ب، والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية.
كانت هذه تفاصيل خبر في رسالة خطية.. الملك إلى السيسي: نرغب في إحداث قفزة نوعية في شراكاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.