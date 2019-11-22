في رسالة خطية.. الملك إلى السيسي: نرغب في إحداث قفزة نوعية في شراكاتنا

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالقاهرة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره سفير المغرب بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أحمد التازي، سلم ناصر بوريطة للرئيس المصري، رسالة خطية من الملك محمد السادس، تتعلق ب، والرغبة في إحداث قفزة نوعية في الشراكة بين المغرب ومصر في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية.