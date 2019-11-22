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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. انفجار مخزن أسلحة للمليشيا في الجاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
تسبب انفجار في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثيين في منطقة الجاح مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، باحتراق طقمين للمليشيات وإصابة عدد من عناصرها.
وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة المشتركة، إن انفجاراً شديداً سمع دويه ليلة الخميس 21 نوفمبر 2019، في منزل بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بالحديدة كانت المليشيا تستخدمه كمخزن للأسلحة مما أدى إلى إصابة عدد من العناصر الحوثية، إضافة إلى احتراق طقمين كانا يقفان جوار المخزن.
ولفت المصدر أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للمليشيات الحوثية، مسببة ذعراً شديداً في أوساط السكان القريبين من مكان الانفجار.
واعتبر أن تعمد المليشيات الحوثية تخزين الأسلحة في مساكن المواطنين يكشف عن مدى استهتارها بحياة المدنيين.
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