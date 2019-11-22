أشارت ​قوى الأمن الداخلي​ إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي تناقلت خبرا لامرأة تقول أن ابنها كاد أن يتعرّض للخطف من قبل متسولة في منطقة جبيل، مؤكدة أنه لم يثبت من مجريات التحقيق والمتابعة وجود عصابات لخطف الأولاد أو ما شابه ذلك، ولم تحصل في الآونة الاخيرة أي ​عملية خطف​، مشددة على أنه لا داعي للقلق أو الخوف من هذا الموضوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:لم تحصل أي عملية خطف بالآونة الاخيرة ولا داعي للقلق أو الخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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