النشرة: مجموعات الحراك في القرقوب نظمت اعتصاما بمناسبة الاستقلال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "مجموعات الحراك في ​العرقوب​ نظمت اعتصاما عند مثلث سوق الخان بمناسبة ذكرى ​الاستقلال​". ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية ورددوا الهتافات والاناشيد الوطنية.

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