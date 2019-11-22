ضاهر: أشعر بالفخر والاعتزاز من حضارة ورقي الشعب اللبناني في التعبير عن مطالبه

أشار النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الشعوب تمرض لكن لا تموت"، معرباً عن شعوره اليوم بالفخر والاعتزاز من حضارة ورقي ​الشعب اللبناني​ في التعبير عن مطالبه .

وأمل ضاهر ان "تفرز هذه الصحوة قيادة شابة واعية لحجم المخاطر والتحديات، وان يكون لديها الرؤية للمشاركة من خلال المؤسسات ببناء لبنان المستقبل الخالي من الفساد والمحسوبيات".