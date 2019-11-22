ضاهر: أشعر بالفخر والاعتزاز من حضارة ورقي الشعب اللبناني في التعبير عن مطالبه

أشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الشعوب تمرض لكن لا تموت"، معرباً عن شعوره اليوم بالفخر والاعتزاز من حضارة ورقي الشعب اللبناني في التعبير عن مطالبه .
وأمل ضاهر ان "تفرز هذه الصحوة قيادة شابة واعية لحجم المخاطر والتحديات، وان يكون لديها الرؤية للمشاركة من خلال المؤسسات ببناء لبنان المستقبل الخالي من الفساد والمحسوبيات".
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