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الجيش الليبي يبدأ عملية عسكرية لاسترداد مدينة مرزق

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أكد مصدر عسكري أن قوات عسكرية تابعة للجيش الليبي بدأت، منذ صباح اليوم الخميس، بالدخول إلى مدينة مرزق بعد شهور من سيطرة مسلحين تابعين لحكومة الوفاق عليها، مسنودين بعناصر أجنبية من تشاد والنيجر.

 

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وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن اللواء ”أبو القاسم الأبعج“، آمر المنطقة العسكرية الكبرى في الجنوب، يشرف على هذه العمليات المسنودة بطلعات للسلاح الجوي التابع للجيش وكذلك مفارز من الدبابات والمدفعية الثقيلة ووحدة دعم إلكتروني ودفاع جوي.

 

وأضاف أن طلائع هذه القوات دخلت بالفعل للمدينة ولم تجد مقاومة من المجموعات المسلحة التي بدأت في الهروب ناحية مناطق جبلية صحراوية على الحدود الدولية الليبية.

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