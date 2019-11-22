الاستخبارات تقبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن إلقاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لـ"داعش" في مدينة الرمادي. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاسنخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ القبض على أحد الارهابيين في منطقة الطاش بالرمادي- الانبار".



وأضافت أن "الإرهابي مسؤول عن الدعم اللوجستي لداعش في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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