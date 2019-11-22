عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. العثور على جثة طالب فى ظروف غامضة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

عثرت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية، على طالب متوفى بجوار مدرسته، في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، أمس الخميس.

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ونقل موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن مصادر قولها، إنّ رجال الأمن اكتشفوا عقب وصولهم المكان لمعاينة الجثة، أن هناك آثار كدمات على جثة الطالب، حيث جرى نقل جثمانه للمستشفى.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ملابسات الواقعة، مرجحة أن يكون سبب الوفاة مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة، كما فتحت إدارة تعليم جازان بدورها تحقيقًا موسعًا في الواقعة.

فيما لم يتم الكشف عن هوية الطالب ومرحلته الدراسية.