- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. العثور على جثة طالب فى ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. العثور على جثة طالب فى ظروف غامضة
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365_متابعات
عثرت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية، على طالب متوفى بجوار مدرسته، في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، أمس الخميس.
ونقل موقع ”أخبار 24“ المحلي، عن مصادر قولها، إنّ رجال الأمن اكتشفوا عقب وصولهم المكان لمعاينة الجثة، أن هناك آثار كدمات على جثة الطالب، حيث جرى نقل جثمانه للمستشفى.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ملابسات الواقعة، مرجحة أن يكون سبب الوفاة مشاجرة وقعت خارج أسوار المدرسة، كما فتحت إدارة تعليم جازان بدورها تحقيقًا موسعًا في الواقعة.
فيما لم يتم الكشف عن هوية الطالب ومرحلته الدراسية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. العثور على جثة طالب فى ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.