محمد صلاح يبعث الأمل في صفوف ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعث بعض الأمل للجهاز الفني للفريق، قبل مواجهة كريستال بالاس غدا، السبت، ضمن أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن صلاح وزميله أندري روبرتسون ثنائي الريدز، شاركا في جزء من مران ليفربول الجماعي بالأمس.
وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن اللاعبين سيغيبان على الأرجح عن مباراة كريستال بالاس، بسبب الإصابة.
ويعاني صلاح وروبرتسون من إصابات في الكاحل، ولذلك غابا عن لقاءات منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.
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