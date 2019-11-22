أمريكا تتوعد إيران بالعقوبات إزاء "الانتهاكات" بحق المتظاهرين

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، النظام الإيراني والمسؤولين عن الانتهاكات في حق المتظاهرين الأيام الماضية، بفرض عقوبات عليهم.



وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة له عبر "تويتر": إن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانتهاكات" بحق المتظاهرين.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي المتظاهرين في إيران إلى إرسال أي مقاطع فيديو وصور ومعلومات قد "توثق انتهاكات" السلطات بحقهم.

كما طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية، منتصف الأسبوع الماضي، دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.

ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

وتحدثت تقارير أن آخر حصيلة (غير رسمية) لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص على مدار 4 أيام مضت.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

واشنطن تراقب وألمانيا تدين

قالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن تراقب المظاهرات في إيران عن كثب، وتدعم الإيرانيين الذين يخاطرون بحياتهم في ظل العنف المفرط من جانب نظام طهران.

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وأضافت أورتاجوس، أن النظام الإيراني شن حملة اعتقالات موسعة لمواجه الاحتجاجات الشعبية نتيجة زيادة أسعار الوقود، مؤكدة وجود تقارير تفيد باعتقال الآلاف ومقتل أكثر من 100 شخص.





وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أنه على الرغم من قطع النظام الإيراني للإنترنت إلا أن الإيرانيين نجحوا في إيصال أدلة مصورة على وحشية النظام للعالم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الإيراني حجب شبكة الإنترنت عن شعبه لمنعه من التحدث عن العنف الهائل الذي تشهده البلاد.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن نظام إيران لا يريد الشفافية، ويظن أن العالم لن يعرف بالانتهاكات الشديدة التي يمارسها في حق شعبه.

تغريدة ترامب تزامنت مع كشف تقارير حقوقية أن حصيلة اعتقالات احتجاجات البنزين في إيران وصلت إلى 3000 شخص على الأقل في 12 محافظة.

كما أدانت الخارجية الألمانية، استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وطالبتها بضبط النفس.

ودعت، في بيان، النظام الإيراني لرفع الحظر على الإنترنت، والسماح للإيرانيين بأن يعبروا عن استيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي.

وأعربت عن صدمتها إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل أكثر من 100 إيراني في الاحتجاجات التي اندلعت ضد غلاء مفاجئ في سعر البنزين منذ الجمعة الماضي، بمدن مختلفة بينها مشهد، وخوزستان، والأحواز، وخرمشهر، وبهبهان، واتسعت تدريجيا في مناطق أخرى داخل البلاد.

وتظهر مقاطع مصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المحتجين هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي في عدة مدن، إلى جانب إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي في وجه المتظاهرين.