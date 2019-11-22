شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة لـ«اليوم»: المواقف السعودية تصب في عروبة القدس والان نبدء بالتفاصيل
ولفت السفير اللوح في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، إلى أن المملكة تسعى لتحقيق السلام الدائم بالشرق الأوسط، الذي يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف: نقدم الشكر للأشقاء السعوديين حكومة وشعبا؛ على الدعم والمساندة المستمرة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، وتابع: أثبتت المملكة من خلال مواقفها الدولية أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتها الأولى وقضية الأمة العربية المركزية، على الرغم من تصاعد الأزمات والقضايا في المنطقة على نحو غير مسبوق.
» مواقف السعودية
وقال: دائما نردد بفخر أن مواقف السعودية تصب في عروبة القدس، وما زلنا نتمسك بمبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط التي أطلقها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قمة بيروت عام 2002، التي تعد الأمثل لحل القضية الفلسطينية، كما نشيد بالدعم السعودي القوي لقضيتنا بإطلاق اسم القدس على القمة العربية التاسعة والعشرين التي أقيمت بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018.
وثمن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية رفض المملكة لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية، مشيدا بقوة البيان السعودي الذي أدان بناء إسرائيل المستوطنات بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن الرياض حذرت المجتمع الدولي من أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تعد عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
» استجابة المملكة
وشكر السفير دياب اللوح استجابة المملكة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الإثنين المقبل؛ لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة تلعب دورا أساسيا ومحوريا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واستعادة السيادة الكاملة على جميع أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد اللوح أيضا بالمواقف العربية القوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها أهم الأسلحة التي تتحرك بها القيادة الفلسطينية من خلال المسارات السياسية الدولية والقانونية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
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