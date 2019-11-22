سوريا / بشار الأسد يصدر مرسوما بزيادة أجور الموظفين والمتقاعدين

وكالات- أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية . ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية إن " المرسوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية ( حوالي 28 دولاراً) على الرواتب والاجور الشهرية للعسكرين والمدنيين. كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22 دولاراً) على رواتب المتقاعدين . وبينت أن زيادة الرواتب جاءت بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي.

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