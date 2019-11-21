القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الخميس أن المملكة المتحدة تساعد في عودة الأيتام الذين توفي ذويهم في سورية "لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به".
وأضاف راب في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال أن هؤلاء "الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب".
وأضاف "لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية".
ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى
وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الادارة الكردية في شمال سورية إنه تم تسليم ثلاثة أطفال إلى السلطات البريطانية الخميس.
وكتب عبد الكريم عمر على تويتر "تم تسليم ثلاثة أيتام بريطانيين من أسر داعش إلى وفد يمثل وزارة الخارجية البريطانية".
وكانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط للتحرك بعد تقرير صدر الشهر الماضي عن جمعية "سايف ذا تشيلدرن" الخيرية، التي ذكرت أن 60 طفلاً بريطانياً على الأقل عالقون في شمال شرقي سورية.
وقد ذكرت المنظمة غير الحكومية أن عددهم تضاعف عما كان عليه السابق، وأعمارهم أقل من خمس سنوات وهم أولاد لأبوين بريطانيين، انضموا إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، ثم ماتوا أو فروا من المعارك دون أن يصحبوهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: "بدأنا باستعادة أيتامنا من داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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