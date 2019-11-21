الرئيس الإسرائيلي يكلف البرلمان باختيار رئيس للوزراء

طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، من الكنيست (البرلمان) ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة لتجنب إجراء انتخابات ثالثة خلال عام واحد.

يأتي ذلك بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في تشكيل حكومة.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أنها "المرة الأولى في تاريخ إسرائيل" التي لا يتمكن فيها أي مرشح من تشكيل حكومة.

والتقى ريفلين، ظهر اليوم الخميس، مع رئيس الكنيست يولي إدلشتاين وكلفه مهمة البحث عن رئيس جديد للحكومة.

وقال ريفلين بعد يوم من اعتراف بيني جانتس بعدم تمكنه من تشكيل حكومة "اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما، سيكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست".

يشهد الوضع السياسي في اسرائيل حالة جمود منذ أواخر 2018 بعدما جرت انتخابات لمرتين لم تكن فيها النتائج حاسمة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا فشل كل من نتنياهو وجانتس في تشكيل حكومة يطلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح نائب يكون قادرا على القيام بهذه المهمة. ويمهل البرلمان الإسرائيلي 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة.

وفي حال أخفق الكنيست في هذا الأمر، ستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام ومن المرجح أن تجري في مارس المقبل.

وحقق حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" بقيادة جانتس نتائج متقاربة في انتخابات سبتمبر الماضي، لكن أيا منهما لم ينجح في الحصول على مقاعد الأغلبية الـ 61 اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي وحدد مهلة 28 يوما. لكنه فشل فانتقلت المهمة إلى جانتس الذي مُنح المدة نفسها التي انتهت الأربعاء وفشل أيضا.