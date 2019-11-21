شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوادرادو مستمر في تورينو الي 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 احمد عبدالقادر اعلنت إدارة اليوفنتوس الايطالي منذ يومين تمديد عقد مدافع الفريق وقائده ليوناردو بونوتشي الي 2024, الان جاء الدور لمكافأة الكولومبي الدولي خوان كوادرادو من قبل الفريق الإيطالي ، الذي يقدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيمن وهو بعمر 31 العام منذ بداية المسابقات والي الان .

ويرجع هذا التألق بفضل السيد ساري مدرب الفريق الذي قام بتغيير مركزه من الجناح الأيمن الي الظهير الأيمن لتعويض رحيل البرتغالي كانسيلو الي المان سيتي الإنجليزي في الصيف المنقضي ، بالإضافة لسوء مستوي الايطالي دي تشيليو وكثرة إصابات البرازيلي دانييلو القادم في صفقة تبادلية مع كانسيلو ، لذلك قررت الإدارة منحه عقد جديد ينتهي بحلول عام 2022 مع إضافة خيار التمديد لسنة اخر حالة موافقة الطرفين لينتهي بعده عقد لاعب ليتشي السابق في 2023.

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