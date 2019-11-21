علي ياسين رئيسا بالتزكية لاتحاد بلديات جبل عامل

تم اليوم في قائمقامية ​مرجعيون​ انتخاب علي طاهر ياسين بالتزكية رئيسا جديدا ل​اتحاد بلديات جبل عامل​ وهو عضو في بلدية ​مجدل سلم​، خلفا للرئيس السابق علي الزين، في حضور واشراف قائمقام مرجعيون وسام الحايك، وتم بعدها التقاط صورة تذكارية في الباحة الداخلية للسرايا.



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