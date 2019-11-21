أكثر الدول تأثرا بالإرهاب.. أفغانستان والعراق يتصدران

أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤشر الإرهاب العالمي 2019 انخفاض عدد القتلى جراء الهجمات الإرهابية بنسبة 15,2% رغم تزايد عدد الدول المتأثرة به، حيث حل العراق ثانيا لأول مرة منذ 2003.

وأوضح المؤشر أنه، وفقا للإحصائيات، بلغ عدد القتلى 33555 عام 2014 عندما اجتذب تنظيم داعش عشرات آلاف الإرهابيين إلى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا العدد انخفض لأكثر من النصف في 2018، حيث بلغ 15952، بحسب المؤشر الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في سيدني.

وتم تسجيل أكبر تراجع عام 2018 في العراق الذي أعلن الانتصار على داعش أواخر عام 2017، والصومال، حيث تنفّذ القوات الأمريكية ضربات جوّية ضد مقاتلي حركة الشباب منذ عام 2017.

ووفقا للمؤشر، فإنه في الإحصاء الجديد لم يكن العراق البلد الأكثر تأثراً بالإرهاب لأول مرّة منذ عام 2003؛ إذ أسفر 1131 هجوما عن مقتل 1054 شخصا.

وتصدّرت أفغانستان المؤشر، حيث تلت حركة طالبان في القائمة التنظيمات الأكثر دموية بعد داعش، وتسبب 1443 هجوما في مقتل 7379 شخصا، وجاءت نيجيريا ثالثا، حيث لقي 2040 شخصا حتفهم جرّاء 562 هجوما.

وحلّت سوريا في المرتبة الرابعة؛ إذ أسفر 131 هجوما عن مقتل 662 شخصا.

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وفي أوروبا، التي لم تشهد هجمات إرهابية كبرى سنة 2018، انخفض عدد القتلى من أكثر من 200 في 2017 إلى 62.





وقال الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا إن انهيار تنظيم داعش في سوريا والعراق كان بين العوامل التي سمحت لأوروبا بتسجيل أقل عدد من الحوادث منذ 2012.

وأضاف: "لكن الوضع لا يزال متقلبا، إذ يجري التنافس على أجزاء واسعة من سوريا، بينما تنشط مجموعات أصغر متعاطفة مع التنظيم، ما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات في أوروبا".

وفي 2018، شهد 71 بلداً وقوع حالة قتل واحدة على الأقل مرتبطة بالإرهاب، وهو ثاني أعلى رقم منذ مطلع القرن الحالي.

ونوه المؤشر بالزيادة الكبيرة في حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب اليميني المتشدد، مع ارتفاع حالات القتل المرتبطة بذلك بنسبة 320% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في مارس/آذار وأسفر عن مقتل 51 شخصا.

ويعرّف المؤشر الإرهاب بأنه "التهديد أو استخدام العنف غير المشروع والعنف من قبل جهة غير رسمية لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال التخويف والإكراه والترهيب".