البرلمان العربي يدين تسليم سفارة اليمن بطهران للحوثي

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الأربعاء، تسليم إيران مقر سفارة اليمن بطهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها، إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن "هذا الموقف الإيراني يُعَد خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015".

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وشدد السلمي على أن "اعتراف إيران رسميا بمليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعَد سلوكا عدائيا وانتهاكا لسيادة اليمن".

وحمّل رئيس البرلمان العربي إيران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في اليمن، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب السلمي الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق اليمن، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي التام للشرعية اليمن والمعترف بها دوليا ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.