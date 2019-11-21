سابقة في إسرائيل.. لا يوجد مرشح لتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الخميس، أنه لا يوجد مرشح لتشكيل الحكومة في مشهد غير مسبوق.



ووفق بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي، اليوم، فإنه سيتم اللجوء للمرة الأولى إلى الخيار الثالث وهو إعطاء الكنيست فرصة تحديد مرشح لتشكيل الحكومة بعد فشل كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وعقب انتهاء مهلة 28 يوما، أبلغ جانتس الرئيس الإسرائيلي، مساء أمس، بأنه أخفق في مسعاه في تشكيل حكومة.

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإنه يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست (إجمالي 120)، على الأقل 61، أن يطلبوا من الرئيس، كتابةً إعطاء مهمة تشكيل الحكومة لعضو من الكنيست في غضون 21 يوما.

ويحق لهم أن يتم اختيار عضو كنيست جرى بالفعل تكليفه بالمهمة في الجولات السابقة (ينطبق على نتنياهو وجانتس).

وتبدأ مهلة الـ21 يوما، اليوم، وفي حال وجه 61 عضوا في الكنيست رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي بتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة فإن على رئيس البلاد تكليفه بالمهمة في غضون يومين.

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ويمنح الرئيس الإسرائيلي عضو الكنيست المتفق عليه مهلة 14 يوما لتشكيل الحكومة.

وفي حالة عدم تقديم أي طلب من قِبل غالبية الأعضاء في غضون 21 يوما، يجب على الرئيس الإسرائيلي إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لم يتم تقديم مثل هذا الطلب وسيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

وتجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من الإعلان عن حل الكنيست.

وفي ظل غياب مرشح قادر على هذه المهمة فإن إسرائيل ستعود إلى صناديق الاقتراع مطلع العام المقبل لانتخابات هي الثالثة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

ويأمل نتنياهو في أن يرضخ جانتس لشروطه وأن يقبل في غضون الـ21 يوما المقبلة بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بشروطه.

ويصر نتنياهو على حكومة تضم الأحزاب اليمينية والدينية وأن يترأسها في العام الأول على الأقل وهو ما يرفضه جانتس الذي يصر على رئاسة الحكومة وتفكيك كتلة نتنياهو اليمينية.

وترجح الأوساط الإسرائيلية أن تجري انتخابات في شهر مارس/آذار المقبل.