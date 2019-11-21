الجيش اللبناني يحذر العسكريين من التجاذبات في ذكرى الاستقلال

حذر الجيش اللبنانيين العسكريين، في الذكرى الـ٧٦ للاستقلال من التجاذباتِ السياسيةِ التي يمكن أن تُثنيهم عنْ أداءِ مهامِهم، وطالبهم بالابتعاد عن الشائعاتِ التي تؤثِّرَ في معنوياتِهم.

وقال قائد الجيش العماد جوزاف عون، في بيان، إن عيد الاستقلال تزامن هذا العام مع أكثرِ من مناسبةٍ وطنيةٍ تستوقفُنا بمعانيها ودلالاتِها وأبعادِها، رغمَ الظروفِ الاستثنائيةِ التي يعيشُها وطنُنا حالياً، والتي تُرخي بظلالِها على مختلفِ الصعد.

وأضاف "الاستقلالُ الذي نحتفلُ بعامِهِ السادسِ والسبعين جاءَ نتيجةَ نضالٍ وتضحياتٍ، ومسؤوليتُنا جميعاً المحافظةُ عليهِ وحمايتُه، وفاءً لمن قدّموا حياتَهم وبذلوا أنفسَهُم في سبيلِ وطنِنا لبنان".

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وتابع "نحن على أبوابِ الاحتفالِ بمئويةِ لبنان الكبير، والتي تتزامنُ مع اليوبيلِ الماسيِّ لعيدِ الجيش، تزدادُ مسؤوليتُنا، لا بل تتضاعفُ، في ظلِّ تحدياتٍ كثيرةٍ نعيشُها سواء في محيطِنا الجغرافي أو في مجتمعِنا الداخلي، ما يتطلُّب منّا مزيداً من اليقظةِ والحكمةِ والجهوزيةِ لمواجهة هذه التحديات".

واستطرد "أيها العسكريون في ظلِّ هذه الظروفِ الدقيقةِ، التي فرضَت عليكم نهجاً جديداً من التعاطي مع واقعٍ ما رغبتُموه يوماً، قمتم بواجبِكم بكلِّ شرفٍ وتضحيةٍ ووفاء، مزوّدينَ بثقةِ قيادتِكم ودعمِ عائلاتِكم. التزمتُم قسَمَكم وأثبتُّم للقاصي والداني أنَّ المؤسسةَ العسكريةَ هي مظلّةٌ جامعةٌ لكلِّ أبناءِ الوطنِ، مهما اختلفَتْ توجّهاتُهم أو وجهاتُ نظرِهِم".

ولفت إلى أن "الإرهابُ يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن، لكن وعيُكُمْ في التعاطي مع هذه الأزمةِ بكل مسؤولية واحتراف فوّت الفرصةَ على كل من يريد الاصطيادَ في المياه العكرة".

ودعا جوزاف العسكريين للبقاء أوفياءَ لقسَمِهم، وإدراك حجم الأخطار التي لن تنتهي بانتهاءِ هذه الأزمة، وأنهم قد يواجهونَ عقبات أخرى مستقبلاً.

وأكد ضرورة المحافظة على أمانةِ الوطن التي تشرفوا بالدفاع عنها، وتجديدٌ الوعد بالدفاعِ عن لبنان حاضراً ومستقبلاً.