غرق 67 مهاجراً قبالة سواحل طرابلس الليبية وإنقاذ 40 مهاجراً قبالة صفاقس التونسية

أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن مصرع 67 شخصاً في قارب كان يحمل على متنه مهاجرين، وانقلب بهم في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل العاصمة الليبية، ​طرابلس​.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، في خبر نقلته عن موقع إخباري محلي يسمى "Alarmphone" الذي يقدم المساعدات العاجلة لمن يحاولون عبور ​البحر المتوسط​.

وأوضحت الوكالة أن أحد الصيادين كان قد اتصل بالموقع المذكور، وأخبر عقب الاتصال أن 67 شخصاً لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ 30 آخرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل طرابلس.

وتعد ​ليبيا​ مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى ​أوروبا​ في سفن غير صالحة للإبحار.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، ​معمر القذافي​ عام 2011.

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