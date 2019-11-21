تسمم دموي.. صحة الفيوم تنفي وفاة طفل بالالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

نفت وكيلة وزارة الصحة في محافظة الفيوم، الدكتورة آمال هاشم، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفل في مركلة رياض الأطفال بالالتهاب السحائي.

وقالت وكيلة الصحة، في بيان أمس الأربعاء، إن الطفل عز ضياء الدين أحمد بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس الخاصة بمدينة الفيوم جرى نقله قبل يومين إلى مستشفى حميات إمبابة للعلاج, بعد تعرضه لارتفاع في درجات الحرارة وصعوبة في عملية التنفس، وإنه توفي الأربعاء، فيما أثبتت التحاليل المعملية خلوه من الإصابة بالالتهاب السحائي.

أوضحت وكيلة الصحة أن التقارير الخاصة بحالة الطفل وكذلك الفحوصات الطبية أكدت أن وفاته نتجت عن تسمم دموي، وأن إصابته لم تكن معدية ولا تحتاج أي إجراءات وقائية.