التربية تعلن اتخاذ اجراءات عدة بشأن الدراسة منها تقليص عطلة نصف السنة للعام الحالي

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن اتخاذ اجراءات عدة بشأن الدراسة منها تقليص عطلة نصف السنة للعام الحالي، فيما دعت التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الى الالتزام بالدوام والمواظبة عليه.
وأضافت أن "ساحات التظاهر حق كفله الدستور فأن تحصيل العلم والمعرفة واجب بل انه فريضة في الشرائع السماوية فكلاهما تعبر عن السلوك الوطني القويم لذا فأن علينا جميعاً ان نؤدي واجبنا اولاً من خلال انتظام الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم والمعرفة".
ودعت الوزارة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الى "الالتزام بالدوام والمواظبة عليه"، مناشدة "الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الاباء والمعلمين واولياء الامور بالتعاون جميعاً من اجل ديمومة العملية التربوية ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال".
ولفت بيان الوزارة الى أنه "تم اجتماع مع المدراء العامين في المحافظات واجتماع اخر لهيأة الراي وتم اتخاذ عدد من الاجراءات اهما، استكمال الساعات الدراسية المقررة بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي تنص على ان (لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اسبوعا عدا العطلة ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ساعة والتي تمثل الحد الادنى المطلوب من الكفايات العلمية والمعرفية والمهارية التي تؤهل التلاميذ والطلبة للانتقال الى المرحلة الاعلى)".
ومن ضمن الاجراءات بحسب البيان "تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي، وتنظم ادارات المدارس دروساً اضافية لاكمال المنهج الدراسي المقرر، وإجراء الامتحانات المدرسية للفصل الاول وفقاً للسياقات المعتمدة".
وأكدت الوزارة في بيانها "تحمل المديريات العامة للتربية والمديرية العامة للاشراف التربوي وادارات المدارس مسؤولية تنفيذ ما ورد في اعلاه وبخلافه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة".
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