البحرين تدين اختطاف مليشيات الحوثي القاطرة البحرية "رابغ - 3"

أدانت البحرين، اليوم الأربعاء، عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرضت لها القاطرة البحرية (رابغ 3) من قبل مليشيات الحوثي.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية -

في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية - العملية بأنها "اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية".وطالبت بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فورا، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.