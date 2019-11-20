طائرة مجهولة تقصف مقرا تابعا لقوات اليبشه بسنجار تسفر عن قتل وجرح ٢٠ عنصرا

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، ان طائرة مجهولة قصفت مقرا تابعا لقوات اليبشه بسنجار اسفر عن قتل وجرح ٢٠ عنصرا. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار". واضافت الخلية ان "القصف أسفر عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح ٢٠ عنصرا من قوات اليبشه".



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