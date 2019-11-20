مكتب عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن آليات التعيين والعقود

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن آليات طلبات التعيين والعقود. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نود التوضيح لجميع المواطنين بأن آليات طلبات التعيين والعقود سيتم الإعلان عنها وتلقيها عبر نوافذ وعناوين الكترونية محددة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة".



وأضاف، أن "الطلبات السابقة التي تسلمها مكتب رئيس الوزراء وأحالها إلى الوزارات في الفترة الماضية ومن بينها طلبات المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا تمت في ظرف استثنائي ومؤقت".



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