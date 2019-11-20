منظمة العفو الدولية: مقتل 106 منذ اندلاع الاحتجاجات بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تأكدت من مقتل 106 أشخاص خلال 5 أيام من الاحتجاجات في إيران، والتي فجرتها زيادة حادة في أسعار الوقود.



وبالرغم من هذا، ترى المنظمة أن العدد الفعلي للضحايا أكبر بكثير.

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وتؤكد تقارير أن عدد القتلى ربما يصل إلى مئتين من المتظاهرين في الاشتباكات مع عناصر الأمن. وتظهر مقاطع مصورة من يبدو أنهم عناصر من الأمن وهم يطلقون النار على متظاهرين.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن عشرات الأشخاص ربما قتلوا في إيران منذ يوم الجمعة.

وحث المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولي الأمن الإيرانيين على عدم استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين.