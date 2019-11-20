افرام: خروجي من تكتل "لبنان القوي" لا يعني أنني ضد العهد

أكد النائب ​نعمت افرام​ "إنني مع العهد وخروجي من تكتل "لبنان القوي" لا يعني أنني ضده وأنا مع الحراك ولكن لست مع اسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون لان هذا العمل غير دستوري وأنا مع العمل الدستوري ومع تطوير الهيكل لا تكسيره"، مشيراً إلى "إنني منذ البداية مستقل وكنت أشعلا أنه بالتكافل والتضامن بالتكتل يمكن القيام بالكثير من الامور ولكن لم نتمكن من القيام بذلك لذلك قررت الخروج منه".

في حديث تلفزيوني، لفت افرام إلى أن "الشعب اللبناني يستحق الحياة"، مشيراً إلى "إنني مع ان يكون تمام سلام رئيس للحكومة الانقاذية لأن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لا يريد ترؤس الحكومة"، معتبراً أن "وزير الداخلية ريا الحسن جيدة في وزارتها، أرشح جورج قرم أو آلان بيفاني لوزارة المال، ميشال ضاهر أو فادي عبود أو جاك صراف لوزارة الصناعة، يمكنني حل مشكلة الطاقة وطارق متري لوزارة العدل".