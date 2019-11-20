ديفيد هيل: البيت الأبيض جمّد منذ حزيران مساعدة أمنية للبنان قيمتها اكثر من مئة مليون دولار

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "البيت الأبيض يجمّد منذ حزيران الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها اكثر من مئة مليون دولار"، مشيراً إلى ان "هناك على ما يبدو خلافا حول فاعلية هذه المساعدة"، لافتاً إلى أن "مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عما إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح أمرا عاديا مستجدا".

من جهتهما، اكد كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أن "لبنان لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية"، مشيرين إلى "تنظيم "داعش" الارهابي في العراق والشام، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات ​حزب الله​"، لافتين إلى أن "تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان".