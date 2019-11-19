يعود بعد أسبوعين.. الرجاء يفتقد لاعبا بارزا في “ديربي العرب”

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة متوسط ميدانه عمر العرجون، مما سيفرض غيابه عن الفريق الأخضر لأسبوعين.

وقال الرجاء، إن العرجون تعرض لتمزق طفيف على مستوى الألياف السطحية لأوتار الركبة، حيث سيخضع لعلاج مكثف من أجل عودته إلى الملاعب في ظرف أسبوعين على أبعد تقدير، وفقا لما أعلن عنه النادي البيضاوي.

وتشكل إصابة اللاعب ضربة موجعة، للجهاز الفني للرجاء، بقيادة جمال السلامي، خاصة وأنها تأتي قُبيل المواجهة المرتقبة للنسور الخضر أمام الوداد الرياضي، السبت القادم، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبغياب العرجون، يكون الفريق الأخضر فقد وبشكل رسمي لحد الآن عنصرين بارزين، بعدما في وقت سابق غياب الظهير الأيمن عمر بوطيب، علما أن عبد الإله الحافيظي لن يكون جاهزا للديربي، حسب ما صرح به السلامي خلال ندوة تقديمه مدربا جديدا للرجاء، الخميس الماضي، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

يذكر أن لقاء الذهاب، خلص إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، بعد أن تقدم إسماعيل الحداد للفريق الأحمر، قبل أن يعدل الكونغولي فابريس نغوما للكفة للرجاء.