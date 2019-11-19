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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، سيطرة الجيش على عدة مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات، ونشرت بصفحتها في فيس بوك مقطع فيديو من المنطقتين.
وبات الجيش الوطني الليبي يسيطر على مناطق أولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقية، والطويشة والعمائم، ومطار طرابلس، وأجزاء من منطقة الرملة، بينما تسيطر ميليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة العزيزية، والطريق الرئيسي الرابط بين الهيرة وعريان، والطريق الرئيسي الساعدية والأربع شوارع جامع الثوغار، وكوبري الزهراء وكوبري السواني، حسب ما ذكرت قناة "218 "الليبية.
وشن الجيش الوطني الليبي هجوماً على عدة محاور في طرابلس تمكن خلالها من تدمير الخطوط الدفاعية لميليشيات حكومة الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعة.
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