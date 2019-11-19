باقة الغربية: مصرع شخص انزلق عن درج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي إبراهيم حسن بيادسة، في السبعينات من عمره، مصرعه، مساء اليوم، الثلاثاء، بعد أن انزلق خلال نزوله عن درج إحدى العمارات الواقعة في مدينة باقة الغربية.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات للمصاب، حيث كان يعاني من نزيف في منطقت الرأس.

ونقل المصاب إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، ليعلن الطاقم الطبي عن وفاته متأثرًا بجراحه.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وقوع الحادث.