روسيا تندد بقرار أمريكي لإنهاء إعفاء منشأة فوردو الإيرانية من العقوبات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن روسيا تندد بشدة بالقرار الأمريكي بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات وتعتقد أن هذا القرار ينتهك التعهدات الدولية للولايات المتحدة.
وأضافت الخارجية في بيانها أن موسكو ستواصل التعاون عن كثب مع إيران بشأن إعادة تصميم منشأة فوردو.
وكانت الولايات المتحدة ذكرت يوم الاثنين أنها قررت إنهاء إعفاء من العقوبات مرتبط بمنشأة فوردو بعد استئناف طهران تخصيب اليورانيوم في الموقع المقام تحت الأرض.
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