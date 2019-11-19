طالبان تفرج عن رهينتين أميركي وأسترالي في أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عناصر من حركة طالبان

سلمت حركة طالبان القوات الأميركية رهينتين أميركي وأسترالي في جنوب أفغانستان الثلاثاء بعد ثلاث سنوات على خطفهما، وذلك في إطار صفقة أفرج بموجبها عن ثلاثة مسؤولين بارزين من الحركة المتمردة كانوا موقوفين لدى السلطات الافغانية، ما قد يعزز فرص استئناف محادثات السلام.

واعتبرت الحكومة الاسترالية والمتمردون صفقة تبادل الافراج عن الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس مقابل الافراج عن المتمردين -- ومن بينهم أنس حقاني، شقيق نائب زعيم طالبان -- بمثابة إجراء "لبناء الثقة".

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في بيان "نحن بغاية السرور والارتياح" مضيفا أن عائلة ويكس طلبت من الحكومة نقل شكرها وارتياحها.

وخطف مسلحون يرتدون بزات عسكرية كينغ وويكس، الاستاذين في الجامعة الأميركية في كابول، في آب/أغسطس 2016 من قلب كابول.

وظهر الاثنان في تسجيل فيديو نشرته حركة طالبان التي قالت ان كينغ ليس في صحة جيدة.

ونقل الاستاذان بالسيارة إلى منطقة نوبهار في زابل، الولاية الجنوبية المحاذية لباكستان، في وقت سابق الثلاثاء، وفق ما أعلن مصدر من الحركة المتمردة لوكالة فرانس برس.

وتم الافراج عنهما قرابة الساعة العاشرة صباحا، وغادرا زابل جوا على متن مروحيات أميركية، وفق مصدر في الشرطة المحلية.

وأُفرج عن المتمردين في الدوحة، حيث لطالبان مكتب سياسي، وفق ما جاء في تغريدة للمتحدث باسم الحركة في الدوحة سهيل شاهين.

وأكد كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن عملية نقل السجناء التابعين للحركة "قد أنجزت وقد وصلوا إلى المكان الذي يفترض أن يصلوه".

ويمكن أن تعزز عملية التبادل فرص تحقيق اختراق في الجهود المتعثرة لاحضار طالبان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة في كابول، وبدء العمل للتوصل إلى حل سياسي ينهي التمرد المستمر منذ 18 عاما.

والبيان المشترك الصادر عن موريسون ووزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين وصف صفقة التبادل بإجراء "لبناء الثقة" يأملان أن "يحضر الارضية لوقف إطلاق نار وحوار أفغاني داخلي".

وقال مجاهد إن صفقة التبادل "خطوة بنية حسنة ضمن إجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في عملية السلام".

ولم يرد تعليق بعد من السفارة الأميركية في أفغانستان. وقال مسؤولون أفغان في كابول إنهم سيصدرون بيانا فيما بعد.

وقالت الجامعة الأميركية في كابول "نشاطر العائلات الارتياح".

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كان غني أعلن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عن صفقة التبادل قائلا إن سجناء طالبان المعتقلين في سجن باغرام، سيفرج عنهم "بشروط".

وأحدهم هو أنس حقاني، الذي اعتقل في 2014، وشقيقه الأكبر هو نائب زعيم طالبان وزعيم شبكة حقاني المرتبطة بطالبان.

وتتهم السلطات الأفغانية أنس حقاني بأنه من أهم القياديين في الشبكة. وكثيرا ما دعت طالبان للافراج عنه مؤكدة أنه طالب.

والسجينان الآخران هما حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسيّ لطالبان في قطر.

وكان غني قد أعرب عن امله في أن يساعد القرار في "تمهيد الطريق" لبدء محادثات مباشرة غير رسمية بين حكومته وطالبان التي ترفض التفاوض مع حكومته.

على مدار العام الماضي، أجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات مباشرة سعياً للتوصل إلى اتفاق من شأنه جلب المتمردين إلى طاولة محادثات السلام مع كابول، والسماح للولايات المتحدة ببدء سحب القوات.

ولكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنهى المفاوضات فجأة في أيلول/سبتمبر، مشيراً إلى استمرار عنف طالبان.

ويتفق معظم الخبراء على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، وقد تركت كل من الولايات المتحدة وحركة طالبان الباب مفتوحا أمام استئناف المفاوضات.

ويمكن أن تؤشر صفقة التبادل هذه إلى انفراج ما.

وكانت طالبان قد ضمت اسم أنس حقاني في فريق التفاوض الذي تم الكشف عنه في شباط/فبراير، وقال المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس آنذاك إن الأميركيين اعتقلوا حقاني "ويتعين الافراج عنه للمساعدة في المحادثات".

وقال رئيس وزراء باكستان عمران خان الثلاثاء إنه يأمل أن تسهم عملية الإفراج في "تعزيز الثقة" لدى كل الأطراف لإعادة الانخراط في المحادثات.

وإسلام أباد التي تنفي اتهامات واشنطن وكابول لها بدعم طالبان، ساعدت في تسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة والمتمردين، وألمح خان الثلاثاء إلى أن بلاده لعبت دورا أيضا في الافراج عن الرهينتين.

وقال في تغريدة على تويتر إن باكستان "دعمت بالكامل وسهلت عملية الإفراج هذه في إطار سياستها دعم المبادرات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الأفغاني عن طريق التفاوض".