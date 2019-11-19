حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تعبر مضيق هرمز

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رويترزالثلاثاء 2019/11/19 10:24 م بتوقيت أبوظبي
حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
قالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن عبرت مضيق هرمز، الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وأضافت البحرية في بيان أن حاملة الطائرات مرت عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
وفي مايو/أيار الماضي، قال رئيس الأركان الأمريكي، إن حاملة الطائرات "لينكولن" ستردع أي هجوم إيراني محتمل.
جاء ذلك فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران التي أعلنت تعليق التزامها في مايو/أيار الماضي ببعض بنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 8 مايو/أيار 2018.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.
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