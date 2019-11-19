مجلس الوزراء يصوت على قرار بشأن مشروع مسح وفرز الاراضي السكنية

صوّت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قرار بشان مشروع مسح وفرز الأراضي السكنية، فيما أكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ومصالح المواطنين.
وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء قدّم ايجازا عن آخر التطورات الجارية في البلاد ، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار وعلى سلمية التظاهرات ومصالح المواطنين ".
وأوضح المكتب، أن "مجلس الوزراء ناقش القضايا المعدّة لجدول أعماله، واصدر عددا من القرارات، حيث صوت المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بإدراج مشروع مسح وفرز الاراضي السكنية بإجراء مناقلة من تخصيصاتها لعام 2019 ".
وبيّن، أنه "تمت الموافقة على تخصيص قطعة ارض من بلدية النمرود الى دير مار بهنام الشهيد في محافظة نينوى استثناءً من قرار مجلس الوزراء المرقم (239) لسنة 2013 من اجل توسيع الدير لاهميته التأريخية".
وأكد المكتب، أن "مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيص المالي المقر الى دائرة ماء بغداد ، وقرر المجلس تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحدودة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ ، وتمت الموافقة على اضافة مبلغ مقداره (4515240000) دينار اربعة مليارات وخمسمائة وخمسة عشر مليونا ومئتان واربعون الفا الى التخصيص المالي المقر الى دائرة ماء بغداد ".
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