البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان افتتح، مساء اليوم، جلسة مجلس النواب الاعتيادية الـ 16 بحضور 220 نائباً".

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