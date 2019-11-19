البزري: ما حدث اليوم إنتصار واضح للثورة وعلى الطبقة السياسية أخذ العبر

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ أن "الأحداث التي رافقت ​جلسة مجلس النواب​ المفترضة عكست إنتصاراً صريحاً وواضحاً للإرادة الشعبية ولثورة المواطنين في وجه الطبقة السياسية الحاكمة التي تثبت كل يوم أنها لم تتعلم الدرس والعبرة مما يحدث، ولا تستطيع أن تتجاوب مع مطالب المواطنين، وهي غير قادرة على تقبّل فكرة تغيّر مزاج الرأي العام ورغباته المحقّة في تحقيق العدالة، وبناء ​الدولة​، و​مكافحة الفساد​، ووقف الهدر والإنتقال ب​لبنان​ إلى دولةٍ عصرية تُلبي طموحات أبنائها وخصوصاً جيل ​الشباب​ الواعد"، مضيفا: "مبارك للانتفاضة الشعبية هذا النصر والذي يعتبر خطوة هامة وأساسية على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف والطموحات التي يرغب بها ​اللبنانيون​".

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