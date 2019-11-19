اسامة سعد: معا لانقاذ لبنان من الانهيار

شكر النائب ​أسامة سعد​ عبر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي كل من اتصل وأيد مواقفه والتزامه بالانتفاضة. قائلاً: "معا لانقاذ ​لبنان​ من الانهيار، ومن اجل تحقيق اهداف الانتفاضة بدولة وطنية مدنية حديثة عادلة".

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