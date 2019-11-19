شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مصر للطيران" و"بوينج" تبحثان التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مع ستانلي ديل، رئيس شركة بوينج العالمية الجديد، سبل دعم التعاون بين الشركتين، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019. وأعرب أحمد عادل، خلال اللقاء، عن سعادته وفخره بالتعاون الدائم مع شركة بوينج، والذي امتد لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدا أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وذكر بيان لشركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون المشترك، وذلك في ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها شركة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي، حيث تتطلع الشركتان إلى مزيد من التعاون الفعال كونهما من أكبر وأعرق الشركات، كما تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عامًا. من جانبه، أكد "ستانلي" على تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، وآخرها انضمام 6 طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، بالإضافة إلى إنهاء إجراء انضمام طائرتين من نفس الطراز.

