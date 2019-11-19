مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا

المناطق - الرياض

هدد المدعو “لطف الله ديجكام”، ممثل المرشد الإيراني “علي خامنئي”، في ولاية فارس التي تقع جنوب غرب البلاد، باستخدام قوات التعبئة العامة “الباسيج” التي تتبع للحرس الثوري لقمع الاحتجاجات في مدينة شيراز، إذا لم يتوقف المتظاهرون اليوم الثلاثاء.

وهدد مسؤولون في النظام الإيراني باستخدام الحرس الثوري لقمع المتظاهرين إذا استمروا الثلاثاء في النزول إلى الشوارع، لكن يبدوا أنه تم استخدامهم خلال الأيام الماضية.

ورغم التهديد السابق إلا أن التقارير تؤكد بدء النظام الإيراني في استخدام الباسيخ لقمع التظاهرات التي تتوسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى نحو 100 مدينة.

وميليشيات الباسيج هي جزء من الحرس الثوري الذي يتبع لمرشد الثورة علي خامنئي، والذي له نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية، لحماية النظام الديني الحاكم ومبادئ الثورة، حتى أنه يطلق عليها “قوات حفظ النظام”.

تشكلت ميليشيا الباسيج في نفس عام تشكيل الحرس الثوري عام 1979 بأمر من القائد السابق للثورة الإيراتية الهال (روح الله الخميني).