وزارة الدفاع الجزائرية: تصفية 3 إرهابيين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على ثلاثة إرهابيين بولاية تيبازة، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية اثنين منهما، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط

وقالت وزارة الدفاع إن الإرهابيين اللذين تم التعرف عليهما هما كل

من "محمد مروش" المدعو "أبو الوليد" و"الجيلالي برقش"، اللّذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1991 و1995 على التوالي.وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قاذف صاروخي من نوع RPG7،وبندقية آلية من نوع FMPK، وبندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف، وماسورة للبندقية الآلية FMPK.وأضاف البيان أنه تم بولاية الجلفة ضبط مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر ب (200) طلقة، فيما أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بكل من البليدة وسكيكدة.