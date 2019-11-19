MTV: نواب المستقبل لن يشاركوا لا بجلسة انتخاب اللجان ولا بالجلسة التشريعية

أكدت مصادر مطلعة في كتلة "المستقبل" لقناة الـ"MTV" بأن قرارا جديدا اتّخذ من قبل الكتلة وهو أنّ نوابها لن يشاركوا لا في جلسة انتخاب اللجان ولا في ​الجلسة التشريعية​.

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