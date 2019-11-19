رئاسة مجلس النواب: تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين

اعلنت ​رئاسة مجلس النواب​ انه تقرر اعتبار ​اللجان النيابية​ الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين. واعلنت عن ارجاء الجلسة الى موعد يحدد فيما بعد لعدم اكتمال النصاب.

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