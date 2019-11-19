أستاذان في الجامعة.. ويصنعان "الميثامفيتامين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Clark County Sheriff's Office جرى اعتقال الأستاذين يوم الجمعة الماضي

وقال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان (45 عاما) وبرادلي ألين رولاند (40 عاما)، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أنهما يواجهان اتهامات بصنع الميثامفيتامين، واستخدام أدوات لتعاطي المخدرات.

والميثامفيتامين منشط له تأثير على العقل، يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إلى الإدمان.

وكشف بيان الشرطة أن الأستاذين يخضعان حاليا للتحقيق، بعدما جرى الاستماع أيضا لرئيس شرطة الجامعة.

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وجرى اكتشاف الواقعة بعد انتشار تقارير عن وجود رائحة كيميائية "غير محددة" في مركز الجامعة العلمي.

هذا وتم بشكل مؤقت إغلاق أبواب المركز العلمي، حيث تقول الجامعة إن "سلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا أولوية قصوى، ونحن نواصل التعاون مع السلطات".

وصناعة الميثامفيتامين تعد جناية يمكن أن تصل عقوبها الحبسية إلى 40 سنة، كما أن الإدانة باستخدام أدوات تعاطي المخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل إلى 20 عاما.