وهاب: الكل في المأزق والفوضى تتوسع

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "​الثنائي الشيعي​ يصم أذنيه عن أي مرشح غير رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ والرئيس ​المستقبل​ يفتح أذنيه لسماع الخارج الذي يرفض عودته بحكومة تكنو سياسية. و​الوضع المالي​ والمعيشي إلى كارثة ما العمل؟ الكل في المأزق والفوضى تتوسع أين ستكون الشرارة لا أحد يعرف حمى الله ​لبنان​".

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