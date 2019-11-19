رئيس الاحتياطي الفدرالي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة المالية الأميركية

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن رئيسه جيروم باول ذكر ​دونالد ترامب​ خلال اجتماع في ​البيت الأبيض​ الإثنين، بأن قرارات ​السياسة​ النقدية تتخذ خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وأوضحت المؤسسة المالية الأميركية أن باول قال إن زملاءه في اللجنة النقدية وهو شخصيا سيواصلون وضع السياسة النقدية بموجب الصلاحيات القانونية للاحتياطي الفدرالي وخصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وأمن استقرار الأسعار. وأضاف الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام ​البنك المركزي​، أنهم سيتخذون القرارات "بالاستناد حصرا على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي".

من جهته، تحدث الرئيس الأميركي في تصريح له عبر مواقع التواصل اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن "اجتماع جيد جدا وودي في البيت الأبيض مع جاي (جيروم) باول".

وأضاف ترامب "ناقشنا كل شيء بما في ذلك معدل الفوائد والمعدلات السلبية والتضخم الضعيف وتعزيز ​الدولار​ وتأثيره على القطاع الصناعي والتجارة مع ​الصين​ و​الاتحاد الأوروبي​ وغيرهما".