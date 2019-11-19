سوريا.. سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق. اقرأ أيضاً... انفجار قوي يهز محيط دمشق ولم تذكر الوكالة مصدر تلك الانفجارات، إلا أن وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء نقلت عن مراسلها أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

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