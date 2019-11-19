وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق. ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت،مؤخرا، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في مطار الشعيرات بريف حمص وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقتها أن الانفجار وقع نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد بعد عددهم.

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