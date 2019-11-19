شكرا لقرائتكم إيران.. الحشد العراقي يشارك بقتل متظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد اليوم الرابع من احتجاجات إيران مساء داميا، الاثنين، حيث سقط عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين، وكذلك عدد من عناصر الأمن والحرس الثوري وميليشيات الباسيج. وأعلن محافظ طهران أن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة ايرانية أي 70% من مساحة البلاد.

وأفادت مصادر محلية لـ "العربية.نت" أن ميليشيات الحشد الشعبي العراقية شاركت مع الحرس الثوري في الباسيج بقمع مظاهرات الجراحي جنوب الأحواز، الاثنين، حيث قتل 12 متظاهرا وأصيب 4 آخرين. كما قتل 3 متظاهرين في مدينة الكورة القريبة منها.

هذا بينما أفادت أنباء أخرى عن اشتباكات قتلى في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وميليشيات الباسيج وقوات الأمن الإيرانية في مدينتي معشور ( ماهشهر بالفارسية) و سربندر القريبة منها، الواقعتين جنوب اقليم الاهواز حيث قتل 5 متظاهرين على الأقل.

وذكرت المصادر أن شابا عربيا قام بهجوم مباغت وقتل 11 عنصرا من الأمن برصاص المتظاهرين الى أن تمت مهاجمته وقتله.

كما وردت أنباء عن وقوع 6 عناصر من الأمن الإيراني قتلى خلال اشتباكات مع محتجين في مدينة الفلاحية جنوب اقليم الاحواز، و 12 قتيلا من المتظاهرين، ما يرفع مجموع عدد القتلى إلى 20 شخصا في الفلاحية.

وكانت مدن أخرى في الإقليم شهدت أحداثا مماثلة حيث سقط 4 قتلى في المحرة وقتيلين بمدينة الاهواز وقتيل آخر في مدينة عبادان.

أما في العاصمة طهران، فقد تظاهر طلاب جامعة طهران مجددا، الاثنين، قبل أن تهاجمهم ميليشيات الباسيج بعنف.

من جهته، أعلن محافظ العاصمة عن مقتل ضابط في الحرس الثوري أثناء الاحتجاجات، في مدينة ملارد، غرب طهران.

و في منطقة آريا شهر، بالعاصمة طهران، خرج المئات وكانوا يهتفون "الموت لخامنئي". وفي حي صادقية، هاجمت قوات الأمن بعنف وأطلقت النار والغازات المسيلة للدموع لتفريقهم وفض الاعتصام المستمر منذ ثلاثة أيام.

بدورها نقلت وكالة الانباء الايرانية " ارنا" عن حاكم اسلام شهر، جنوب طهران، أنه طلب ارسال تعزيزات أمنية لخطورة الوضع وسط أنباء عن عمليات كر وفر واشتباكات مع الأمن وسيطرة المحتجين على أحياء بكاملها في البلدة.

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كذلك استمر الاضراب العام في طريق حكيم، بالعاصمة طهران، وانتشر مقطع لفتيات وهن يهتفن: "الموت لخامنئي .. يسقط الديكتاتور".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاستخبارات الايرانية هم اعتقال 150 متظاهرا بمحافظة ألبرز ، التي شهدت عاصمتها كرج اشتباكات دامية لثلاثة أيام بين الأمن والمحتجين وعمليات حرق لمراكز الشرطة والحوزات الدينية ومقرات الباسيج.

أما وكالة "ايسنا" فذكرت أن محتجين هاجموا منزل ومكتب مندوب خامنئي في يزد وهو إمام جمعة المدينة أيضا، ويدعى آيت الله محمد رضا ناصري يزدي، حيث اعلن مكتبه في بيان اعتقال المهاجمين من قبل قوات الأمن.

وفي شيراز التي تشهد أيضا أحداثا دامية، وسقوط عدد من الاحياء بيد المتظاهرين، أعلن جهانبخش محبي نيا، النائب عن المدينة في البرلمان الإيراني، أنه "يجب ان نكون حذيرين في تصرفنا لأن وضع مدينة ‎شيراز مقلق وأخطر من باقي المحافظات".

هذا وتصاعدت ظاهرة اقتحام مكاتب الملالي ممثلي المرشد الايراني بالمحافظات وتم حرق عددمن مكاتبهم ومقراتهم ومنازلهم.

الى ذلك، أعلن ناشطون نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية الايرانية أن عدد قتلى الاحتجاجات، حتى الاثنين، بلغ حوالي 200 متظاهر و3000 جريح، إلا أن المعلومات لم تؤكدها مصادر مستقلة، في حين وثقت منظمات حقوقية مقتل 40 متظاهر في كافة أنحاء البلاد.

من جهتها، أعلنت شبكة حقوق الانسان بكردستان ايران عن مقتل 16 متظاهرا في كرمنشاه وحوالي 100 جريح خلال اربعة أيام من الاحتجاجات. بالمقابل، هددمدعي عام كرمنشاه، المتظاهرين بعقوبة "محاربة الله" التي تستوجب الاعدام في ايران.

الى ذلك، اعلنت السلطات عن احتمال تعليق كافة المباريات الرياضية في ايران حتى اشعار آخر.

وكان الحرس الثوري الإيراني أصدر، صباح الاثنين، بيانًا حول الاحتجاجات حذر فيه من " اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخلين بالأمن" في اشارة للمحتجين.

من جهتها، ذكرت الخارجية الفرنسية أن "باريس تتابع من كثب الاحتجاجات في إيران، وتعرب عن أسفها لمقتل عدد من المحتجين، وتذكّر بضرورة احترام حق التظاهر السلمي والحرية".

أما المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي فطالب قوات الأمن الإيرانية بالتزام أقصى درجات ضبط النفس أمام المتظاهرين.

بدورها أعربت منظمة العفو الدولية عن شعورها بالفزع جراء مقتل العشرات في الاحتجاجات الإيرانية.